Hein Vanhaezebrouck gaat “vanaf januari” wat veranderen bij Anderlecht en laat zich (kort) uit over wintermercato

Zaterdag tegen Lokeren kan Hein Vanhaezebrouck nog roteren, maar – zoals wij al aangaven in onze vrijdagkrant – zonder beker en wellicht zonder Europa wil de Anderlecht-coach na Nieuwjaar streven naar een vastere basisploeg. Sommigen zullen dan nóg minder kansen krijgen. Al moeten ze voor Hein niet per se weg.

Stanciu, Beric, Chipciu. Het zijn allemaal RSCA’ers die in de winter moeten vrezen voor een vertrek, zeker als Anderlecht na Nieuwjaar minder matchen speelt. “Als je niet zo vaak meer moet roteren wegens fysieke belasting, gaan we niet telkens een halve ploeg wisselen”, aldus Vanhaezebrouck. “Dan kun je meer streven naar een vastere basiself.”

Bij AA Gent focuste Hein vaak op 15 à 16 spelers en bleef de rest wat links liggen. Geen goed nieuws dus voor de Brusselse overbodigen. “Dat hangt wel voor een stuk af van de kwaliteit van je spelers. Als je er zestien hebt die beter zijn dan de rest, is het logisch dat je met die superieure groep werkt en moeten de anderen zich proberen op te werken. Maar bij Anderlecht liggen de niveaus van de spelers dicht bij elkaar.”

Moeten jongens als Stanciu en Chipciu daarom nog niet wanhopen? “We gaan geen vijf of zes spelers wegdoen, neen. Overdrijf ook niet met die grote kern, hé. In Belgie heeft Anderlecht zelfs één van de kleinste kernen. Kwalitatief goed gestoffeerd, ja, en in de breedte net groot genoeg om competitie te spelen. Maar niet groot om dat te combineren met Europees voetbal en bekervoetbal. We gaan de kern zeker niet verkleinen.”

Inkomende transfers

Vanhaezebrouck was het bij AA Gent op den duur wel gewoon geworden om met een kern van meer dan 25 man te werken. Het blijft een feit dat paars-wit straks enkele spelers op overschot zal hebben, zeker als er ook enkele inkomende transfers worden gedaan. “Laten we dan stellen dat we de kern ook niet zullen vergroten”, lacht Vanhaezebrouck. “Maar daar spreek ik over op 1 februari, na de wintermercato.” Met andere woorden: als er nieuwe spelers tekenen, worden de overbodigen nog meer naar de uitgang geduwd.