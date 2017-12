CLUBNIEUWS. Slecht nieuws voor Antwerp en KV Mechelen, vandaag beslissing over Vossen

Het belooft alweer een spannende speeldag te worden in de Jupiler Pro League. Alle teams hopen zo compleet mogelijk voor de dag te komen maar bij onder andere Antwerp en KV Mechelen is dat niet het geval. Bij Club Brugge nemen ze vandaag dan weer een beslissing over Jelle Vossen. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Kalu en Simon hervatten

Samuel Kalu kon de trainingen weer hervatten. Moses Simon miste dan weer enkele trainingen door ziekte, maar trainde gisteren alweer individueel en komt mogelijk in aanmerking voor de trip naar het Regenboogstadion. Foket kampte eerder deze week met een infectie aan de voet, maar is weer wedstrijdfit. Ook Chakvetadze is opnieuw aan het trainen, maar de staf volgt zijn evolutie dagelijks op om overbelasting van de buikspieren te vermijden. Raskin traint nog steeds individueel, terwijl Neto verder werkt aan zijn revalidatie.

ANDERLECHT. Sleutelrol voor Van Biesbroeck in verkoop

Jo Van Biesbroeck,huidig operationeel manager bij RSCA en de rechterhand van Alexandre Van Damme, zal een belangrijke rol spelen in de verkoop van Anderlecht. Hij kreeg de opdracht om vóór 31 december de voorstellen van de geïnteresseerde kopers door te lichten. Dat zijn er momenteel vier. Het duo Gheysens-Vandenhaute, de Russen, de Belgische investeerders die Besix-baas Johan Beerlandt wil aanbrengen, en nu ook een familie die banden heeft met rijkste Belg Alexandre Van Damme.

Van Damme zelf, die ook aandeelhouder is, toont (vooralsnog) geen ambities om de club te kopen. Maar het feit dat Van Biesbrouck de voorstellen onderzoekt, is niet in zijn nadeel en voedt het idee dat de sterke man van AB Inbev uiteindelijk – al dan niet via een stroman – toch zal toeslaan in dit verkoopsdossier.

Als Van Biesbroeck de voorstellen heeft bestudeerd, volgt er nog vóór 31 december een evaluatie. Toch wil niemand zich echt vastpinnen op 31 december als de ultieme verkoopsdatum. De huidige voorstellen moeten nog bindend gemaakt worden op papier en er kunnen zich nog andere partijen melden.

ANTWERP. Arslanagic nog zeker out tot Nieuwjaar

Antwerp blijft met een overvolle ziekenboeg zitten. Voor de wedstrijd tegen Standard komt er geen enkele speler terug uit blessure. Dus Arslanagic, Sall, N’Diaye, Oulare, Stojanovic en Ofosuhene blijven out. “Dino zal niet meer in actie komen voor Nieuwjaar”, zegt Bölöni. “Sall is eigenlijk de enige die nog voor de jaarwisseling kan terugkeren. Hij heeft de looptrainingen hervat. Verder heb je nog Obbi, die ik pas eind januari, begin februari verwacht. Ook Stojanovic en Ofosuhene zullen dit jaar niet meer terugkeren.” De blessures baren Bölöni zorgen.

CLUB BRUGGE. Vandaag beslissing over Vossen

Eupen versus Club Brugge: dat is nummer laatst tegen nummer één, dat is de ploeg die al het meest doelpunten moest slikken (41 stuks) tegen de ploeg die met 36 goals al het vaakst scoorde en dat is de ploeg die het meest doelpunten moest toestaan uit stilstaande fasen (11) tegen de ploeg die al het vaakst kon scoren na een vrije trap, strafschop, corner of inworp (14 keer).

Geen excuses dus voor leider Club Brugge op bezoek bij Eupen, zeker omdat blauw-zwart buiten een misstap in de beker ­vorig jaar – Club ging toen in de 1/8ste finales met 3-2 onderuit – nog nooit punten liet liggen tegen Eupen. Of Jelle Vossen speelklaar raakt, wordt vandaag bekeken. De spits verdraaide tegen Zulte Waregem zijn knie en enkel en is hoogst onzeker.

GENK. Karelis in de spits

Uronen (beenblessure) is opnieuw inzetbaar voor de uitwedstrijd bij KV Mechelen. Hij vervangt Khammas. Nikolaos Karelis neemt de plaats in van de geschorste Ingvartsen. Verder is het afwachten of youngster Zhegrova weer in de basis staat.

KV KORTRIJK. Stojanovic out

Glen De Boeck kan geen beroep doen op Jovan Stojanovic voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. De trainer besloot hem uit voorzorg uit de selectie te houden omdat de Serviër na de bekermatch tegen Antwerp last had aan de bil.

Goed nieuws is er voor Anthony Van Loo. De rechtsachter maakt opnieuw deel uit van de selectie na een meniscusblessure. Voor Kagelmacher komt de match tegen Waasland-Beveren nog iets te vroeg. Als hij volgende week pijnvrij kan trainen, bestaat de kans dat hij deel uitmaakt van de selectie voor de wedstrijd tegen Gent.

KV MECHELEN. Schoofs mogelijk out tot winterstop

Na Ivan Tomecak (spierscheur) dreigt KV Mechelen ook Rob Schoofs tot de winterstop te moeten missen. Schoofs kampt met een scheurtje aan de mediale band van de knie dat hem nog drie tot vijf ­weken buiten strijd zal houden. Bij een vlotte revalidatie kan Schoofs nog speelklaar raken voor de laatste wedstrijden van 2017, maar de kans is reëel dat hij pas na de winterstop zal terugkeren. Yohan Croizet had deze week last van een tik op de enkel, maar kon gisteren weer meetrainen.

LOKEREN. De Sutter hersteld, Maric en Straetman niet

Tom De Sutter, die woensdag de bekerwedstrijd tegen Gent miste met een blessure, is hersteld en zit opnieuw in de wedstrijdselectie. Doelman Davino Verhulst keert wellicht terug in de basis. Mijat Maric (rug) en Bob Straetman (hamstrings) zijn niet hersteld van hun blessure en zitten niet in de selectie. Killian Overmeire en Marko Miric ­revalideren verder.

STVV. Vetokele weer fit

Na ruim twee maanden afwezigheid keert Igor Vetokele terug in de kern. Dat gaat ten koste van Abrahams. Ook De Norre is weer fit, Acolatse ontbreekt met een lichte blessure. Coach Jonas De Roeck beschikt nu bijna iedereen beschikbaar is over verschillende opties op tal van posities.

WAASLAND-BEVEREN. Club aanvaardt schorsing Buatu

Waasland-Beveren besliste gisteren om het schorsingsvoorstel van één speeldag voor Jonathan Buatu te aanvaarden. De 24-jarige verdediger mist daardoor de thuiswedstrijd van volgende week vrijdag tegen Standard. Vanavond zit Buatu nog wel in de selectie voor de match ­tegen Kortrijk.

Floriano Vanzo en Ronnie Schwartz trainden met de groep mee, maar een terugkeer is pas voor na de winterstop. Waasland-Beveren trekt op 13 december om 20.00 uur naar de Luminus Arena voor de bekerwedstrijd tegen RC Genk.

ZULTE WAREGEM. Beslissing over Hamalainen

Brian Hamalainen maakte in de ­bekerpartij maar 45 minuten vol. De linksachter werd uit voorzorg naar de kant gehaald omdat hij last had van een contractuur aan de hamstring. De Deen gaf zelf na de match aan dat het niet zo erg was, maar toch wordt er pas vandaag een beslissing genomen of hij speelklaar raakt voor de komst van AA Gent. Indien dat niet het geval is, heeft Dury met Kingsley Madu nog een andere linksback achter de hand.

Olayinka (knie), Derijck (knie), Jensen (knie) en De Mets (knie) trainen nog altijd individueel.