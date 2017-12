Thomas Buffel over het gemis van zijn Stephanie, het voetbal als houvast en een nieuwe liefde: “Dankzij mijn kids ben ik elke dag blij”

De oudste aanvaller in eerste klasse heeft een boek uit, een nalatenschap vooraleer de aanvoerder van RC Genk definitief stopt. Daarin kijkt Thomas Buffel (36) niet alleen terug op de hoogtepunten. De darmkanker van zijn vrouw Stephanie, haar overlijden, maar net zo goed een verslaving aan online pokeren, zijn practical jokes en een subtiele hint naar een nieuwe liefde blijven niet onbesproken. Een gesprek met een vader-weduwnaar voor wie voetbal het voorbije jaar een belangrijke houvast bleek. Ook al wordt er in een kleedkamer nauwelijks over gevoelens gepraat.