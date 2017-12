De meest gepasseerde keeper van Europa, en toch gegeerd door Belgische topclubs

Club Brugge tegenover Hendrik Van Crombrugge zondagavond. Met voorsprong de beste aanval (36 goals) tegen de doelman die de meeste goals slikte: 37 stuks. Hij zit in het kalenderjaar 2017 al aan 68 tegengoals in 32 gespeelde matchen en is daarmee ook met voorsprong de meest gepasseerde doelman op het hoogste niveau in Europa. En die Van Crombrugge wordt zowel genoemd bij Club Brugge als AA Gent?!