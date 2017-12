Joachim Löw ziet op WK “interessante wedstrijden” voor titelhouder Duitsland

Titelverdediger Duitsland werd vrijdag bij de loting voor het WK in Rusland onderverdeeld in groep F met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. “Het zijn interessante wedstrijden”, reageert bondscoach Joachim Löw.

Duitsland opent zijn toernooi op 17 juni in het Luzhnikistadion in Moskou met een duel tegen Mexico. “Zij staan voor aanvallend en technisch verzorgd voetbal. Mexico maakt al indruk op mij sinds we in 2005 tegen hen hebben gespeeld op de Confederations Cup. In hun kern zitten veel spelers met internationale ervaring. Op de voorbije Confederations Cup hebben ze het ons niet makkelijk gemaakt en blijk gegeven van een grote flexibiliteit”, zegt Löw.

Duitsland versloeg Mexico in de halve finale van de Confederations Cup met 4-1 en won daarna ook de finale tegen Chili met 1-0.

Op 23 juni staat de Mannschaft in Sotsji tegenover Zweden. “Zij hebben Italië uitgeschakeld en hebben een heel groot zelfbewustzijn”, meent Löw. “We kennen hen goed, heel wat Zweedse spelers zijn aan de slag in de Bundesliga. Zweden is een ploeg die goed georganiseerd is, met veel discipline en een stevige verdediging. Zij kunnen super verdedigen.”

In hun laatste poulematch nemen de Duitsers het op 27 juni in Kazan op tegen Zuid-Korea. “Van hen weten we vandaag nog niet erg veel”, geeft Löw toe. “Ik ken de meeste spelers wel, al kan ik hun namen niet uitspreken. Sommigen hebben een verleden in Duitsland. Zuid-Korea is een ploeg met een groot loopvermogen. Als het moet, lopen ze evenveel als andere ploegen in twee wedstrijden.”

België werd vrijdag in Moskou in groep G ingedeeld met Engeland, Tunesië en Panama. Als de sportieve logica wordt gerespecteerd, hoort een clash tussen de Rode Duivels en Duitsland in de kwartfinales tot de mogelijkheden.

