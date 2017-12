Nederlanders lachen met Croky Cup: de spetter van Sa Pinto, de nuchtere ref en “viespeuk” Gert Verhulst

Het was een bewogen week in de Croky Cup, dat is het minste wat je kan zeggen. En dat was de mannen van het Nederlandse tv-programma Voetbal Inside niet ontgaan. Zij kwamen haast niet meer bij van het lachen en Johan Boskamp moest het ontgelden: “Dat kan alleen in België... En jij blijft gewoon in dat land wonen? Dat neem je niet meer serieus.”

De schwalbe van Standard-coach in Anderlecht was wereldnieuws. De mannen aan tafel van Voetbal Inside waren vooral onder de indruk van de man die het bekertje wierp (“respect voor de gooier: van 50 meter, knap hoor!”) maar begrepen niet hoe het zover kon komen dat een coach zich zo op het veld wierp voor een plastieken bekertje. “Hij kreeg een spetter in zijn oog, verschrikkelijk wat er met hem gebeurt... Dit kan alleen maar in de Croky Cup, dan krijgt hij een zakje chips en gaat hij weer zitten.”

Johan Boskamp mocht het uitleggen: “De Sa was een goede voetballer maar hier gaat het even mis”, aldus Boskamp. “Hier is hij helemaal doorgedraaid. Hij wou een beetje tijd rekken en toen is hij gaan liggen. Maar als hij op staat, komt het beste... Hij zou zes weken krijgen”, weet Boskamp.

“Normaal zuipt hij zich de krampen”

En dan was er natuurlijk nog de amateur-scheidsrechter die inviel in het bekerduel tussen KV Mechelen en KRC Genk, nadat een scheidsrechter én een grensrechter geblesseerd was uitgevallen. “De Croky Cup: iedereen heeft het erover, het is één van de grootste bekercompetities ter wereld”, klonk het cynisch. Deze keer kwam Boskamp kwam niet meer bij van het lachen: “Werelds is dit, normaal zuipt hij zich de krampen maar deze keer was hij nog nuchter.”

Foto: BELGA

Zijn collega’s begrepen er niets meer van: “Dat kan alleen in België! En jij blijft gewoon in dat land wonen? Dat neem je niet meer serieus. Zou jij naar beneden rennen in zo’n pak? Dan ben je nog beter als circusdirecteur verkleed...”

Meteen was de link gelegd naar de Plop-film waarin Johan Boskamp verkleed als circusdirecteur een rolletje had. “Riepen ze toen ook? Is er een circusdirecteur in de zaal...?”

En zo ging het in een voetbalprogramma plots over Gert Verhulst van Studio 100, waarna de heren zich helemaal lieten gaan: “Is dat niet van die lul met die pratende hond? Gert deed het met K3 én Samson: ‘’Niet doen Gertje!’’... Nee, een echte viespeuk. #metoogertje.”