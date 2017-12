Eden Hazard zit nu al in WK-vorm en scoort zijn vierde doelpunt in evenveel wedstrijden

Het WK is nog veraf maar Eden Hazard zit nu al in bloedvorm. Hij scoorde bij Chelsea tegen Newcastle zijn vierde doelpunt in evenveel wedstrijden. Aan de rust stond het 2-1.

Eden hazard en Thibaut Courtois startten in de basis bij Chelsea, waar Michy Batshuayi als reserve begon. Bij de bezoekers lonkt Aleksandar Mitrovic naar een terugkeer bij zijn ex-club Anderlecht en de spits begon alweer op de bank.

Newcastle begon sterk aan de wedstrijd en kwam na twaalf minuten ook op voorsprong op Stamford Bridge. Courtois haalde de bal nog wel knap uit de voeten van Perez toen die alleen voor hem opdook maar Dwight Gayle trapte in de rebound de 0-1 tegen de touwen.

Chelsea moest achtervolgen en voerde meteen de druk op. Een kopbal van Christensen belandde nog op de paal maar nog geen tien minuten later faalde Eden Hazard niet. Morrata kon niet bij een voorzet, maar de Rode Duivels was bij de pinken en werkte het keurig af met een stuiterbal: 1-1. Het was al de vierde goal van Hazard in evenveel wedstrijden.

Maar ook Morata is goed bij schot. De Spaanse spits kon van dichtbij de gelijkmaker binnenkoppen, na een licht duw in de rug van Mbemba: 2-1. Het negende doelpunt toch ook alweer van Morata in veertien competitiewedstrijden. Zo konden de Blues dan toch met een voorsprong gaan rusten.

