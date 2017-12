Barcelona laat ondanks goal van Messi verrassend punten liggen in eigen Camp Nou, Vermaelen valt in

FC Barcelona is er op de veertiende speeldag in La Liga niet in geslaagd om te winnen voor eigen volk. Celta pakte verrassend een punt in Camp Nou: 2-2. Thomas Vermaelen mocht nog eens invallen maar kon dus niet vieren. Barça blijft wel leider maar Valencia en de twee clubs uit Madrid kunnen nu de kloof wat verkleinen. Het is de eerste keer dit seizoen dat Barcelona thuis punten laat liggen.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Primera Division!

Thomas Vermaelen verhuisde weer naar de bank en hoorde Camp Nou even verstommen toen de bezoekers op voorsprong kwamen. De Catalaanse buitenspelval werkte niet en eerst was er nog wel een knappe reflex van Ter Stegen maar Aspas was goed gevolgd: 0-1. Lang kon Celta echter niet genieten van die voorsprong: want amper twee minuten laten maakte Messi alweer gelijk: na knap kaatswerk was de Argentijn goed gevolgd om de 1-1 binnen te schuiven.

Messi had de smaak te pakken en deed wat hij wilde. Hij zette Luis Suarez ook op weg naar de 2-1 met een schitterende pass maar de Uruguayaan werd onterecht afgevlagd voor buitenspel waardoor we gingen rusten met een gelijke stand.

Een sterke Iniesta moest meteen na rust naar de kant en mede daardoor kregen we een rommelig begin van de tweede helft. Op het uur trapte Luis Suarez Barça dan toch op voorsprong op aangeven van Jordi Alba.

Barcelona duwde door maar scoren lukte niet meteen en plots stond het toch weer gelijk. Na een knappe actie van alweer Aspas maakte Gomez er 2-2 van!

Vermaelen mocht vervolgens in de 72e minuut invallen voor de geblesseerde Umtiti en de thuisploeg ging verwoed op zoek naar de winnende treffer.

Scoren lukte echter niet meer en Aspas was zelfs nog dicht bij de 2-3 maar Ter Stegen verhinderde dat.

Barcelona blijft met 36 punten sowieso op kop in La Liga, naaste achtervolger Valencia volgt op vijf punten en de twee clubs uit Madrid hebben voorlopig negen punten achterstand. Zij komen later dit weekend nog in actie en kunnen dus naderen. Celta schuift met dit onverwacht puntje voorlopig één plaatsje op en wordt achtste.