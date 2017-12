Sporting Charleroi speelde vrijdag 1-1 gelijk tegen KV Oostende. De meest hartverwarmende actie van de wedstrijd vond echter voor de aftrap. Supporters van de Carolo’s gooiden in het Stade du Pays knuffelberen op het veld, om ze in te zamelen voor het goede doel. Het gooien van de pluche beesten verliep zonder problemen, het goedgevulde net wegkrijgen was een ander paar mouwen. Het kostte heel wat moeite om het net over het doel te tillen, waardoor de aftrap moest wachten.