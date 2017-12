Opmerkelijk: supportersgroep Standard houdt er tijdelijk mee op nadat hun vlag gepikt werd

Woensdag kwalificeerde Standard zich na een felbevochten wedstrijd voor de kwartfinales van de Croky Cup. Het ging met 0-1 winnen op het veld van Anderlecht. De wedstrijd lag verschillende keren stil door opstootjes en dergelijke. Voor de match hadden beide supportersclans het al aan de stok. Fans van Anderlecht gingen met de vlag van supportersvereniging PHK04 aan de haal. Dat blijft niet zonder gevolgen, want de groep houdt er tijdelijk mee op.

Dat liet PHK04, één van de belangrijkste supportersgroepen van Standard, zaterdag weten in een perscommuniqué. Onder de supportersgroepen bestaat een soort erecode dat ze hun ‘werk’ neerleggen als ze hun vlag kwijt zijn. Dat overkwam PHK04 dus afgelopen woensdag en daarom cancelt het voorlopig de geplande acties. “De vlag symboliseert onze kleuren, identiteit en onze waarden. Het kwijtspelen van de vlag staat synoniem voor een groot verlies. Daarom namen we de zware beslissing om PHK met onmiddellijke ingang en tot nader order op non-actief te zetten. We vragen ook om geen materiaal van de groep te tonen in de tribunes.”