Will Still niet langer T1 van Lierse

Will Still zat tegen Westerlo voor de laatste keer als hoofdcoach van Lierse in de dug-out. De succesvolle twintiger moet ondanks een fraaie 22 op 27 noodgedwongen plaats ruimen, aangezien hij niet over het vereiste UEFA A diploma beschikt. Still mocht twee maanden depanneren, maar die termijn is nu om.

Lierse had de 25-jarige Will Still wat graag aan boord gehouden als hoofdcoach, maar het reglement is onverbiddelijk. Dat zegt namelijk dat een coach zonder UEFA A diploma in 1B maximaal zestig dagen na het ontslag van de vorige trainer kan aanblijven. Om geen problemen te krijgen met onder meer de Licentiecommissie moet Lierse nu op zoek naar een oplossing.

Die oplossing willen de Lierenaars in eigen rangen zoeken, want het is een publiek geheim dat bestuur en spelersgroep wat graag verder aan de slag blijven met de huidige sportieve staf. En dus ligt het voor de hand dat David Colpaert het roer zal overnemen. De huidige assistent is wel in het bezit van het vereiste diploma en kan het seizoen desgevallend volmaken. Will Still en Nico Van Kerckhoven vervolledigen dan de sportieve staf. Waarbij het geen twijfel zal bestaan dat Still nog een serieuze vinger in de pap te brokken heeft.