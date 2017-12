Carrasco valt in en ziet Atletico achterstand ombuigen tegen Sociedad

Brussel - Op de veertiende speeldag in de Spaanse Primera Division heeft Atletico Madrid zaterdag thuis gewonnen van Real Sociedad. De “Colchoneros”, die het eerste uur tegen een achterstand aankeken, wonnen de wedstrijd met 2-1.

Willian José (29e) opende na bijna een halfuur spelen de score vanop de stip. In de 63e minuut maakte Felipe Luis de gelijkmaker op aangeven van Ninguez. Griezmann legde twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de eindstand vast. Carrasco mocht in de 70ste minuut invallen. Atletico is derde in de stand met 30 punten. Dat zijn er zes minder dan leider Barcelona dat eerder op de dag in eigen huis gelijkspeelde tegen Celta de Vigo.

Antoine Griezmann inscrit le 2-1 au bout du match et l'@Atleti prend les trois points ! #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/zqeMXgfX0Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) December 2, 2017

Bij Sociedad zat Adnan Januzaj niet in de selectie. Hij bleef thuis met griep.

