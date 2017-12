Het is nog maar begin december maar toch was STVV-spits Babacar Gueye op het veld van Moeskroen al druk aan het oefenen voor zijn nieuwjaarsduik. De Senegalese spits hoopte hiermee een strafschop te versieren maar scheidsrechter Boterberg weigerde het spel mee te spelen. Een gele kaart was de terechte ‘beloning’ voor Gueye en zijn geslaagde fopduik.