Cercle Brugge kan niet winnen tegen negen man van Union

Op de achttiende speeldag van de Proximus League kon Cercle Brugge niet winnen van Union St. Gillis. De West-Vlamingen raakten niet verder dan een 2-2 gelijkspel, ook al beëindigde Union de match met negen man.

In het Jan Breydelstadion deelden Cercle Brugge en Union Sint-Gillis de punten. Union kwam voor te staan dankzij een doelpunt van Peyre (15e). Rodas (31e) maakte gelijk voor Cercle. Na de rust zette Vercauteren (54e) zijn club opnieuw op voorsprong. De Bruggelingen konden vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog een punt in de wacht slepen. Het was Delacourt (85e) die de 2-2-eindcijfers op het bord plaatste. In de 87e minuut werd Perdichizzi met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. El Banouhi was drie minuten later hetzelfde lot beschoren.

In het klassement van de tweede periode wipt Union (6 punten) over Oud-Heverlee Leuven naar de tweede plaats. OHL moet morgen nog aan de bak tegen Tubize. Cercle is vierde met 5 punten. In het reguliere klassement is Cercle vierde met 28 punten en staat Union zesde met 20 punten.