Twente en Ajax geven toeschouwers waar voor hun geld, Feyenoord pakt zes op zes

Brussel - Op de veertiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie hebben Twente en Ajax de toeschouwers op een doelpuntenfestijn getrakteerd. Het werd 3-3. Landskampioen Feyenoord won van Vitesse en pakt zes op zes.

Jorn Brondeel kende een moeilijke avond in Enschede en mocht zich tot driemaal toe omdraaien. Kwelduivels van dienst waren Lasse Schöne (33e en 37e), die op korte tijd twee magistrale vrije trappen binnenlegde, en Kluivert Junior (79e). De “Tukkers” lieten zich echter niet zomaar wegzetten en dwongen de uitploeg via Boere (89e) in de voorlaatste minuut nog tot puntenverlies. Eerder scoorde Thesker al twee maal voor Twente (48e en 63e). Ajax (29 punten) staat voorlopig tweede en heeft met een wedstrijd meer op de teller zeven punten minder dan leider PSV en één punt meer dan AZ. Twente (16e) bengelt in de degradatiezone met 10 punten.

Willem II - Heracles, met vier Belgen op het veld, eindigde op 3-1. Bram Castro slikte drie doelpunten. Eerst was Sol (4e) trefzeker, nadien schreef Ogbeche (13e en 21e) twee goals op zijn naam. De ingevallen Jakubiak (86e) redde de eer nog voor Heracles. In de stand staat Heracles op de 9e plek met 18 punten. Willem II is pas 14e met 14 punten.

Feyenoord won dan weer met het kleinste verschil van Vitesse. Jorgensen zorgde al na negen minuten voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De regerende landskampioen schuift op naar de vijfde plaats. De Rotterdammers klimmen zo na een moeilijke periode uit het dal met een zes op zes.