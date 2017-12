Crisis loert in Genk: “Als we nog veel spelen zoals in de eerste helft, maakt het niet uit wie er op het veld staat”

Bij Racing Genk stond het gezicht van zowat iedereen op onweer, zaterdag na de verloren wedstrijd (3-2) tegen KV Mechelen. De tweede nederlaag op een week tijd betekent dat Genk de voeling met de top zes dreigt te verliezen. “We spelen een schandalige eerste helft. De spelers moeten in de spiegel kijken”, klonk het na de wedstrijd bij een ontgoochelde technisch directeur Dimitri De Condé.

“We spelen echt een schandalige eerste helft. Dat is ook waarom ik zo ontgoocheld ben. Niet door de 0 op 6 of door het verlies tegen KV Mechelen. Zo spelen, dat komt zwaar aan. Dat is gewoon pijnlijk, want het was heel zwak”, vertelde technisch directeur Dimitri De Condé na de wedstrijd aan Radio 1.

“Na de eerste goal liepen we er maar wat tussen. Terwijl je er gewoon mee moet kunnen omgaan dat je een eerste goal slikt. Dat is niet zozeer een mentaliteitskwestie, maar na de vroege 1-0 wonnen we geen duels meer en was het gevoel weg. Dan hadden we misschien wel iemand nodig die opstaat”, klonk het.

“Natuurlijk hebben we op dit moment veel gekwetsten, maar dat kan geen reden zijn. We moeten op dit moment zo veel mogelijk wedstrijden winnen en punten pakken tot de winterstop. We bekijken het match per match, maar de lat moet gewoon hoger. Je mag zetten wie je wil op het plein, als we spelen zoals in de eerste helft maakt het toch niet uit”, vindt hij. “Het probleem ligt niet bij de trainer, dat is te gemakkelijk. Hij heeft wel gezegd dat hij in de spiegel gaat kijken, maar de spelersgroep moet dat ook doen.”