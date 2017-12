Daarom was de heerlijke panenka van Eden Hazard dit weekend allesbehalve een toeval

Eden Hazard stal zaterdag de show bij Chelsea. Hij scoorde tweemaal tegen Newcastle: eerst met een vluchtschot, in de tweede helft legde hij vanop de stip de 3-1 eindstand vast. Dat deed hij in stijl, met een heerlijke panenka, en dat was allesbehalve een toeval. Zaterdag vierde de uitvinder, Antonin Panenka, zijn 69e verjaardag. Eden Hazard kent zijn klassiekers.