Alderweireld krijgt pas binnen twee weken uitsluitsel over ernst blessure

Staat Toby Alderweireld voor een wekenlange revalidatie? De verdediger van Tottenham raakte begin november geblesseerd aan de hamstrings in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid en revalideert nog steeds. Bij Tottenham verwachten ze hem niet terug voor Kerstmis, Alderweireld zelf waarschuwt in de Britse pers dat hij misschien wel out is tot april. Problemen voor Tottenham, en ook voor de Rode Duivels met het WK voetbal in het verschiet.

Alderweireld weet dat hij moet opletten met zijn blessure, zo vertelt hij in een interview met The Sun. “Ik liep een serieuze blessure op en er is een grote kans dat ik een terugval krijg”, klinkt het in de Britse tabloid.

“Als de spier volledig afscheurt, moet ik een operatie ondergaan. Dan zal ik 14 weken moeten revalideren. We proberen de juiste manier te zoeken om de spier te behandelen. Binnen twee weken weet ik meer, dan heb ik een nieuwe scan. De resultaten van die scan zullen ons vertellen hoe het verder moet. Ik wil zo snel mogelijk terugkeren, maar ik moet echt mijn tijd nemen”, zo weet Alderweireld. Dat zou een ramp zijn voor Tottenham, en ook voor de Rode Duivels, met het WK in juni in het verschiet.

Toby Alderweireld liep begin november in de Champions League-confrontatie tussen zijn ploeg Tottenham en Real Madrid een scheurtje in de hamstrings op. “We vermoeden dat hij langer out zal zijn dan we aanvankelijk dachten”, vertelde coach Pochettino midden november al. “Misschien na Kerstmis, verwachten we. Met dit soort blessures moeten we voorzichtig zijn.”