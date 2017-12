Barcelona kan tegen Sporting niet rekenen op Iniesta in Champions League

FC Barcelona kan dinsdagavond in zijn laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen het Portugese Sporting geen beroep doen op Andrés Iniesta. De aanvoerder en draaischijf van de Catalaanse trots heeft zaterdag in het competitieduel tegen Celta Vigo (2-2) een verrekking in de linkerkuit opgelopen, zo bevestigt Barça op de teamwebsite.

Iniesta moest in Camp Nou na 53 minuten worden gewisseld. Denis Suarez kwam in zijn plaats. In diezelfde wedstrijd blesseerde de Franse centrale verdediger Samuel Umtiti zich aan de dij. De concurrent van Thomas Vermaelen zou twee maanden out zijn. Barça-coach Ernesto Valverde kan tegen Sporting uitgebreid roteren aangezien Messi en co al zeker zijn van groepswinst en een ticket voor de achtste finales.