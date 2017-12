Sloveen leidt cruciaal duel voor Anderlecht tegen Celtic in Champions League

Brussel - De Sloveense scheidsrechter Matej Jug (37) fluit dinsdagavond de Champions Leaguewedstrijd tussen het Schotse Celtic Glasgow en Anderlecht. Dat bevestigt de Europese voetbalbond UEFA op zijn website.

Anderlecht heeft geen goede herinneringen aan Jug. In augustus 2016 was hij spelleider toen paarswit in de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League met 0-2 verloor van het Russische FK Rostov. Na de 2-2 uit de heenmatch betekende het de exit van de Brusselaars uit het kampioenenbal. Anderlecht moet in Celtic Park met drie doelpunten verschil winnen om alsnog te overwinteren.