Opmerkelijk: Antwerp-doelman Bolat excuseert zich tegenover Standard-fans na penaltysave

Na het laatste fluitsignaal in Standard-Antwerp trok Antwerp-doelman Sinan Bolat de aandacht met een opmerkelijk gebaar. Hij ging zich excuseren tegenover de fans van Standard, nadat hij in de laatste minuut een penalty voor Standard uit zijn doel hield. “Ik heb natuurlijk vier mooie jaren bij Standard beleefd, maar nu geef ik alles voor Antwerp.”

“Ja, ik heb me geëxcuseerd tegenover de supporters van Standard. Ze waren wat kwaad dat ik de penalty pak en dat begrijp ik natuurlijk. Maar nu speel ik voor Antwerp en ik geef alles voor mijn ploeg. Ik moet me natuurlijk niet excuseren, maar ik vind het wel jammer voor hen”, gaf Bolat toe.

“Ik had uitgemaakt dat ik naar een hoek ging springen en ging vol voor die keuze. Gelukkig voor ons pak ik de bal. Maar ik denk niet dat het een penalty was. De scheidsrechter heeft zich laten beïnvloeden nadat hij ons ook een penalty gaf. We zijn blij met een punt, we gaven weinig weg tegen Standard. De 1-1 was de juiste uitslag”,sloot Bolat af.