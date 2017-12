Het doel heiligt de middelen. “Als we zelf geen kansen kunnen afdwingen, dan proberen we maar een penalty te versieren”, moet Standard-spits Orlando Sa gedacht hebben. En dus zocht hij in de slotfase van de wedstrijd gewillig de grasmat op na een ingebeeld contact met een Antwerp-verdediger. Scheidsrechter Vertenten trapte in de val maar Orlando Sa weigerde zijn eigen geschenk in ontvangst te nemen: de Portugees zag zijn strafschop gestopt door Antwerp-doelman Bolat.