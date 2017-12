Wat als Eupen - Club Brugge zonder videoref was gespeeld? Dan had Eupen net voor de pauze een strafschop gekregen van scheidsrechter Visser. En dan had Club Brugge geen strafschop gekregen voor een fout op Dennis in het slot van de wedstrijd! En hadden we meer dan waarschijnlijk een ander eindresultaat gehad. Maar de videoref nam zijn verantwoordelijkheid en greep twee keer in, ref Visser volgde zijn ‘derde oog’. U weet alweer waarover praten aan de toog!