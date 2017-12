Ex-jeugdspeler STVV en Club Brugge is matchwinnaar in Eredivisie na amper 18 minuten profvoetbal

Brussel - Roda JC heeft zondag op de veertiende speeldag in de Eredivisie zijn eerste competitiezege sinds 14 oktober veroverd. De rode lantaarn in Nederland versloeg Heerenveen in eigen huis met 2-1. Invaller Livio Milts scoorde zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau en bezorgde Roda zo de drie punten.

Heerenveen klom op het uur op voorsprong via Veerman, maar Schahin (71.) wiste die openingstreffer met een slimme kopbal snel uit. Roda JC gooide de jonge Belgen Jorn Vancamp (in de 68e minuut) en Livio Milts (in de 79e minuut) voor de leeuwen en dat loonde. Met een schot vanop 20 meter zorgde Milts, een jeugdproduct van STVV en Club Brugge, voor de eerste driepunter in anderhalve maand tijd. Behalve Milts en Vancamp stond ook Jannes Vansteenkiste op het terrein. De Roda-verdediger maakte de match vol.

| Doelpunt voor Roda JC! Het is invaller Livio Milts die het doet voor de Limburgers: 2-1. #rodhee https://t.co/il09l8vNt4 pic.twitter.com/5O8PrvbRPP — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 december 2017

Ondanks de zege behoudt Roda JC de rode lantaarn. Ook NAC Breda boekte immers zijn derde competitiezege. De troepen van Stijn Vreven, die een basisplaats in petto had voor Arno Verschueren, hielden met 3-1 de punten thuis tegen Excelsior. Thierry Ambrose (24. en 48.) zorgde vanaf de penaltystip voor een dubbele voorsprong. De tweede strafschop werd veroorzaakt door Wout Faes, die bij Excelsior de hele wedstrijd afwerkte. Via een fraaie treffer van van Duinen (66.) kwamen de bezoekers opnieuw in de wedstrijd, maar invaller Fernandes (77.) legde de partij met zijn eerste baltoets in een definitieve plooi. NAC rukt op naar de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep.

Staartploeg Sparta Rotterdam, met Ryan Sanusi 90 minuten en invaller Loris Brogno een kwartier tussen de lijnen, is er op het veld van PSV niet in geslaagd te stunten. Invaller Luuk de Jong (52.) scoorde het enige doelpunt van de partij voor de ongenaakbare leider, die al tien punten voorsprong heeft op Ajax. De Amsterdammers, die de aartsrivaal uit Eindhoven volgende week ontvangen in de ArenA, leden zaterdag puntenverlies op het veld van kelderploeg Twente (3-3).

AZ Alkmaar profiteerde optimaal en sprong na de 0-2 zege op bezoek bij VVV over Ajax naar de tweede plaats. De ploeg van coach John van den Brom dankte de overwinning aan een own goal van Seuntjens (73.) en een heerlijke volley van Hatzidiakos (84.). Stijn Wuytens voetbalde 90 minuten mee met AZ, dat op acht punten van PSV volgt.