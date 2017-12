RC Genk is een club in crisis. De Limburgers gingen zaterdagavond met 3-2 onderuit tegen KV Mechelen na een dramatische eerste helft. Het gezicht van voorzitter Peter Croonen na zijn bezoekje aan de kleedkamer sprak boekdelen. “We blijven achter de trainer staan, maar hij moet ons wel in Play-off 1 brengen. Het is 5 voor 12”, was Croonen duidelijk.