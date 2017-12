Club Brugge-coach Ivan Leko woedend na slechtste helft van het seizoen

Dan ben je Ivan Leko en maak je je op voor een leuke match in Eupen, waar Club Brugge in competitieverband nog nooit verloor. Dan krijg je al voor de start van de match lof toegezongen door de eigen aanhang en droom je met je aanvallende speelstijl van een monsterscore. En dan volgt een eerste helft om van te gruwelen. “Het was de slechtste helft in mijn periode als coach hier. Dramatisch”, toonde de Kroaat zich woest na de 2-2 bij Eupen. Meer dan terecht.

Acht veldspelers had Leko graag gewisseld na twintig minuten. “Alleen Brandon Mechele en onze kapitein Ruud Vormer toonden zich, de rest niet”, oordeelde de Brugse coach. “Club Brugge staat voor No sweat, No glory, maar daar zag ik in die eerste helft niets van terug. Mijn spelers waren mentaal niet bezig met de match, waren technisch niet bezig met de match, waren in het algemeen niet bezig met de match. Wat is Club Brugge? Passie, energie, one team! Maar wij begonnen aan deze match alsof we ­allemaal Messi’s en Neymars zijn, zonder ook maar ergens druk te zetten of duels aan te gaan. Als ik trainer van Real Madrid zou zijn, zou ik dat kunnen accepteren, maar ik ben trainer van Club Brugge. En ik wil dat mijn spelers respect tonen voor het shirt dat ze dragen.”

De kleedkamer stond nog maar half recht toen Leko ze na rust verliet. “Ja, ik was boos. En dat ben ik nog steeds”, vertelde hij na de match. “Wat ik exact gezegd heb, weet ik niet meer zo precies, maar mijn lichaamstaal zei wel genoeg.”

Dat sommige spelers de zware bekermatch tegen Zulte Waregem aankaartten als mogelijke reden voor de black-out voor rust, kon de Kroaat maar moeilijk begrijpen. “Excuses zijn voor losers. Je zou die match in Waregem kunnen aanhalen, je zou kunnen zeggen dat het een moeilijk veld was om op te spelen, dat Eupen de minst attractieve tegenstander van het land is, dat we te relaxed waren als leider in de competitie, maar dat moet je allemaal niet doen.”

Exponent van de dramatische start: de Brugse linkerflank. Laurens De Bock kreeg voor het eerst sinds de match tegen Antwerp op 22 oktober nog eens een kans omdat Anthony Limbombe aan rust toe was, maar werd bij momenten compleet belachelijk gemaakt. Saulo Decarli liet dan weer niet zien waarom hij al twee wedstrijden op rij Stefano Denswil op de bank houdt en werd na amper 31 minuten al vervangen. “Van een speler die zijn kans kan grijpen, verwacht je normaal wel dat ietsje meer, maar in dit geval vind ik het vooral een collectief falen. Laurens heeft hier al meerdere goede seizoenen gehad en Saulo speelde goed tegen Zulte Waregem. Het lag niet alleen aan hen.”

Leko keek ook in eigen boezem. ­Eupen-trainer Claude Makélélé opteerde er gisteren voor om met vijf verdedigers te spelen en slaagde erin om Club het voetballen te beletten. Leko moest na de wissel van Decarli door Jordy Clasie al op het halfuur overschakelen op zijn plan B: een 4-4-2. “Eigenlijk was het een 2-6-2”, aldus Leko. “Als je 2-0 achter staat, dan moet je aanvallen. Maar ik moet mijn collega feliciteren met zijn tactiek: die was goed. We hebben eerder al gespeeld tegen een vijfmansdefensie, maar dit was toch een kleine verrassing. Ze hebben dat goed gedaan.”

Club rechtte de rug wat in de tweede helft, maar kon na een late remonte en correct ingrijpen van de videoref puntenverlies niet meer voorkomen. “Die tweede helft vertelde het toch allemaal? Wij hebben de laatste vijf maanden getoond dat we het beste voetbal van België kunnen spelen”, vond Leko. “Wat we na rust gebracht hebben, was kwaliteit. Met kansen. Eupen deed niets meer. Maar ondanks dat overheerst bij mij nu vooral het slechte. Bij een topclub ben je maar zo goed als je laatste match. Maar wij zijn te jong om te beseffen dat je na een goede match niet zomaar kunt slapen in de drie wedstrijden die nadien komen. Nogmaals: Club moet geen tiki taka spelen, Club moet zijn waarden uitstralen. Daarom trainen we zo hard, daarom vindt iedereen ons fysiek sterk, daarom komen we vaak terug na een achterstand. En daarom vind ik dat we hier geen punt hebben gewonnen, maar er wel twee hebben verloren.”