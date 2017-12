Hoe gaat Anderlecht in godsnaam drie keer scoren tegen Celtic?

Als Anderlecht nog Europees wil overwinteren, moet het morgen met minstens drie goals verschil winnen tegen Celtic. Maar wie gaat in godsnaam die drie treffers maken? Tegen Lokeren bleek opnieuw dat RSCA oh zo moeizaam scoort. Zelfs Hein Vanhaezebrouck rekent niet op het mirakel van Glasgow. “We kunnen niet meer ontkennen dat we een gebrek hebben aan scorend vermogen.”

Teo wordt karikatuur van zichzelf

Lukasz Teodorczyk is als een chauffeur die in slaap gevallen is achter het stuur. Hij weet echt niet meer waarmee hij bezig is en dreigt te crashen. Voor het eerst was ...