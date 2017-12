Chef voetbal Ludo Vandewalle zag Club Brugge de slechtste match in vijf jaar spelen

Bij Club Brugge zullen ze wel een tijdje niet meer zeuren over de videoref. De man in het busje, de heer Kris Bellon, redde de competitieleider van een blamage bij KAS Eupen. Twee keer rechtvaardig en correct. Maar een wrang gevoel blijft. Had de videoref gisteren op pakweg Standard of Zulte Waregem en niet in Eupen gezeten – wat perfect had gekund – dan was het voor Club Brugge fout afgelopen. Dat is dan weer niet correct.