Yves Vanderhaeghe mag dinsdagavond zijn schoentje zetten, want voor een rapport van 79 procent jaagt de goedheilige man zijn assistenten geheid door de schoorsteen. AA Gent is in twee maanden onder zijn nieuwe coach van de veertiende naar de vijfde plaats geklommen. Maar voor de winterstop volgt het echte examen met het drieluik Standard uit, Charleroi thuis en Anderlecht uit.