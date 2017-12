Voetbalbond zoekt plan B voor WK-oefencomplex Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez maakte van zijn bezoek aan Moskou voor de WK-loting gebruik om het spelershotel en het oefencomplex nog een keer te inspecteren. Er werden geen grove tekortkomingen vastgesteld. Alleen werd voor het oefencomplex, dat nog in opbouw is, voor alle zekerheid naar een alternatief uitgekeken.

De bondscoach, technisch directeur Chris Van Puyvelde en teammanager Piet Erauw waren positief over de ontwikkelingen in het hotel. De foto’s en video’s uit het grauwe Moskou hadden voor twijfels gezorgd bij sommige waarnemers. Bij de bond is men er gerust op .

“We gaan het hotel nog wat pimpen”, aldus Chris Van Puyvelde. “De bedden worden aangepast, iets moderner. Het geeft natuurlijk een grauw beeld omdat het nu winter is en alles onder de sneeuw ligt. Ik ben er in de zomer geweest en dan was het heerlijk. Het gaat er ook vooral om dat er zoveel ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat vind je nergens anders. Vergeet ook niet dat dit Rusland is. We hebben ook hippe hotels bezocht, maar die lagen dan weer in het midden van de grootsteden. Daar kan je niet buiten komen of je staat in het verkeer. Dat is in dit hotel niet het geval. Integendeel.”

De kitsch, typisch voor het vroegere communisme, zal worden aangepakt. Zo krijgen de kamers modernere bedden in plaats van de huidige eikenhouten met een landschapstekening erop. In elke kamer komen ook posters van Rode Duivels te hangen, met foto’s van vrouw en kinderen. Het doel: een thuisgevoel creëren. Op het jongste EK werden de mindere prestaties van Kevin De Bruyne nog toegeschreven aan het feit dat hij zijn pas geboren kindje nog zo miste.

In de gang en de lobby zal er middels vlaggetjes, wimpels en nog meer decoratie voor worden gezorgd dat de WK-sfeer aanwezig is. Er wordt ook een gebouw neergezet om de vrouwen en kinderen van de Rode Duivels tijdens het WK te ontvangen. Aan die bouw werd nog niet begonnen, maar de hoteldirectie verzekerde dat er werk van zou worden gemaakt. Op 15 december wordt het contract met het hotel definitief getekend.

Oefencomplex oké, maar...

Een heikel punt leek het oefencomplex, waar men nog maar net aan de constructie was begonnen toen wij het vorige week bezochten. Het oefenveld lag onder de sneeuw bedekt.

“Daar hebben we enkele details genoteerd die nog moeten worden verbeterd”, aldus Van Puyvelde. “Maar we zijn er gerustgesteld. Het gras was al ingezaaid, dat hebben ze ons laten zien. Op 20 december zullen de buitenconstructie van de kleedkamers en het perscentrum al afgewerkt zijn. Alles zal helemaal klaar zijn in mei. We hebben met de werfleider, die overigens perfect Engels spreekt, overlegd en hij beloofde dat het in orde komt. Hoe dan ook, we zijn ook naar alternatieven gaan kijken zodat we ook een plan B hebben. We moeten op alles voorbereid zijn.”