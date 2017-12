COLUMN. Sinan Bolat pakt de wisselbeker-Vitas

Na elke speeldag in de Jupiler Pro League maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Wim,

ik waarschuw je: als ik ooit de overstap maak naar een concurrerende krant, zijn we geen vrienden meer. Als ik de kans op een primeur ruik, ga ik daarvoor. Als ik daarvoor mijn ellebogen moet gebruiken… so be it! Laat ons eerlijk zijn: jij zou hetzelfde doen. Ik heb me dan ook altijd afgevraagd wat voetballers bezielt die bij een doelpunt niet willen juichen “uit respect voor hun ex-ploeg”.

Tot afgelopen weekend ging de wisselbeker in die belachelijke discipline naar KV Mechelen-verdediger Uros Vitas, die na een omgezette strafschop tegen AA Gent met de handjes omhoog ging staan. Let wel: Uros Vitas speelde in zijn carrière welgeteld vijftien (!) wedstrijden voor AA Gent.

Uros Vitas excuseert zich... omdat hij een strafschop scoorde tegen AA Gent Foto: Photo News

Sinds gisteren heeft Vitas een waardige concurrent in de vorm van Sinan Bolat. De Antwerp-keeper stopte zondagmiddag een strafschop van Standard, en ging zich na afloop van de wedstrijd uitgebreid excuseren bij de Luikse fans. Zelfs toen hij de televisiecamera’s had bereikt, had Bolat nog berouw: “Ik wil mij hier nogmaals excuseren, ook al is dat eigenlijk niet nodig. Maar ik zag dat een paar fans toch kwaad waren. Al is het wel gewoon mijn werk om die bal te pakken.”

De Antwerp-fans zullen blij zijn dat Bolat zich zélfs op Sclessin nog herinnerde wie zijn huidige werkgever is. De Standard-fans hadden ongetwijfeld liever gezien dat Bolat bij de penalty met de handjes in de lucht was blijven staan, in plaats van ná de wedstrijd.

Sinan Bolat doet zijn job, en stopt een strafschop tegen Standard Foto: Photo News

Dan liever de houding van de bij AA Gent opgeleidde Steve De Ridder, die voor een wedstrijd tegen zijn ex-club ooit liet noteren: “Ik ben ook nog altijd een fiere Gentenaar, maar nu geef ik mijn hart en ziel voor mijn huidige club. Als ik scoor, ga ik echt niet rustig vieren. Integendeel: ik zal tien keer zo hard juichen.” En zo hoort het.

Groet, Jef