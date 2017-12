Kassa voor KV Mechelen? “Nederlandse topclub legt bijna tien miljoen op tafel voor goudhaantje”

Bij KV Mechelen kunnen ze zich mogelijk serieus in de handen wrijven. Als we de Nederlandse media mogen geloven, zit er voor Malinwa namelijk een lucratieve transfer aan te komen. Het grote Ajax zou namelijk 9,5 miljoen euro veil hebben voor Hassan Bandé.

De amper 19-jarige Burkinees speelt al het hele seizoen de pannen van het dak bij de Mechelen. Bandé scoorde al acht keer in de competitie en deed ook een keer de netten trillen in de Croky Cup. De flankaanvaller kwam al snel op de radar van Anderlecht en Club Brugge te staan, maar ook andere Europese clubs stuurden scouts richting ons land.

Volgens De Telegraaf en Voetbal International zou Ajax op het punt staan om Bandé te strikken. De Telegraaf spreekt daarbij over een bedrag van liefst 9,5 miljoen euro. Een forse winst voor KV Mechelen, dat Bandé met een minimumcontract wegkaapte bij de Burkinese tweedeklasser Salitas en gehoopt had op een bedrag rond de vijf miljoen euro. Pikant detail: Bandé werd vorig seizoen nog doorgestuurd bij de beloften van Anderlecht.

Richarlison en Younes

“Bandé werd zondagavond laat gespot in het Jaz-hotel, naast de ArenA. Ajax heeft al een akkoord met KV Mechelen en hoopt vandaag de onderhandelingen met de speler zelf af te ronden”, klinkt het bij De Telegraaf, dat weet dat Ajax snel wil handelen. “Bij Ajax voelen ze nog altijd de pijn van het afketsen van de deal van Richarlison. De Braziliaan had zijn woord gegeven maar de transfer ging uiteindelijk niet door. Inmiddels is Richarlison bij Watford een sensatie in Engeland en wordt hij begeerd door de top van de Premier League.”

Volgens Voetbal International staat een nieuwe linksbuiten “al anderhalf jaar hoog op het wensenlijstje van Ajax”. De Amsterdammers willen een concurrent/vervanger voor Amin Younes vastleggen omdat die mogelijk de club verlaat. Younes trekt waarschijnlijk naar het WK met Duitsland en heeft een aflopend contract. Alleen heeft hij weinig haast om te verlengen.

“Ajax beschikt over een eenzijdige optie om de verbintenis van Younes met een jaar te verlengen. De clubleiding wil echter het contract openbreken en de 24-jarige linksbuiten langer aan zich binden, om daarmee verzekerd te zijn van een hogere transfersom. Met de concrete aandacht voor Bandé geeft Ajax het signaal af door te schakelen”, aldus VI.