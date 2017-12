Ontroerende sportiviteit bij Eupen na beslissingen van videoref tegen Club

Bij Eupen zagen ze een stuntzege door de vingers glippen na twee beslissingen van de videoref. In plaats van moord en brand te schreeuwen, toonden de Oostkantonners een ontroerende sportiviteit.

Aan de rust zei de speaker al: “Mensen, discussieer niet. Het was een correcte beslissing om die strafschop te herleiden tot een vrije trap, want de fout was buiten het strafschopgebied.”

Na de wedstrijd bleef ook coach Claude Makélélé ­rustig. “Ik ga niets zeggen over de ref of de videoref. De volgende keer is het misschien in ons voordeel.”

