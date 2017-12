Wie is nu écht “beste doelman ter wereld”: Courtois of De Gea?

“Ik zag de beste doelman ter wereld aan het werk”, zo sprak Man United-coach José Mourinho na de klinkende zege op Arsenal. Wacht eens even. Zei Antonio Conte een week geleden niet hetzelfde over Thibaut Courtois? Wie heeft er nu gelijk? “Het is volkomen logisch dat Real naar De Gea én Courtois kijkt”, zegt onze liniecoach Geert De Vlieger.