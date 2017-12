Youri Tielemans staat in mooi gezelschap in ranglijst van duurste spelers onder de 21

Youri Tielemans heeft momenteel een marktwaarde van 46,2 miljoen euro. Daarmee staat hij op de achttiende plaats in de ranglijst van duurste voetballers onder 21 jaar. De ranking is opgemaakt door het CIES, het Internationaal Centrum voor Sportstudies, met zetel in het Zwitserse Neuchâtel. Dat onderzocht de marktwaarde van spelers onder 21 jaar uit de vijf belangrijkste Europese competities (Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland).

Helemaal bovenaan de lijst, die maandag is bekendgemaakt, prijkt PSG-aanvaller Kylian Mbappé met een geschatte waarde van 182,8 miljoen euro. Dan volgt de Tottenham-winger Dele Alli, die volgens CIES 180,2 miljoen waard is. De top vijf bestaat verder uit Manchester Cityspits Leroy Sané (124,5 miljoen), FC Barcelonawinger Ousmane Dembélé (120,4 miljoen) en Manchester Unitedaanvaller Marcus Rashford (116,7 miljoen).

In de tabel wordt de waarde van de speler op 1 december weergegeven. Tegelijk wordt de vergelijking gemaakt met de waarde die een speler had op 1 september. Toen kostte Tielemans, die momenteel geblesseerd is aan de knie, volgens de onderzoekers 34,2 miljoen, waardoor de waarde van de 20-jarige middenvelder in drie maanden dus met 35 procent toenam. Ook Mbappé zag zijn waarde flink stijgen (+37 procent, van 133,8 naar 182,8 miljoen), in tegenstelling tot Dele Alli (-1 procent, 182,6 naar 180,2 miljoen).

Enkele andere opvallende namen zijn die van Wilfried Ndidi (ex-Genk, nu Leicester) op plaats 11 met 64,8 miljoen, de Braziliaanse Belg Andreas Pereira (Valencia) op plaats 72 met 14,5 miljoen en Leon Bailey (ex-Genk, nu Leverkusen) op plaats 73 met 14,3 miljoen.