GERUCHTEN. Straffe ruil voor Dybala, onrust over Courtois en Eden Hazard, keert Thorgan terug naar Engeland?

De opening van de wintertransfermarkt is minder dan een maand van ons verwijderd en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. Zowel Eden Hazard als Thorgan Hazard worden gelinkt aan een toptransfer, terwijl een ex-speler van Standard mogelijk naar de Premier League verhuist.

Er heerst behoorlijk wat onrust over Eden Hazard en Thibaut Courtois bij de Londense club. Volgens de Daily Express en Daily Mirror heeft trainer Antonio Conte gevraagd om de contracten van beide Rode Duivels zo snel mogelijk in orde te maken. “Het zou me zeer gelukkig maken als ze bijtekenen”, zei de Italiaan na de zege tegen Newcastle. “Het zijn twee geweldige spelers die nog veel kunnen verbeteren. Ze zijn ook nog jong dus het zou fantastisch zijn als ze zouden blijven.”

Bij Chelsea vrezen ze namelijk dat Hazard en Courtois nog meer in de schijnwerpers terecht gaan komen op het WK in Rusland. Daardoor zouden ze een beter contract (lees: meer loon) kunnen eisen en dat willen de Blues koste wat het kost vermijden, aldus de Express. “Hazard zit nog niet aan de piek van zijn mogelijkheden”, voegde Conte er nog aan toe.

Ondertussen meldt Diario Gol dat Real Madrid bereid is om toptalent Marco Asensio te laten vertrekken. In een ruildeal voor… Hazard. De Spaanse bron meldde eerder dat Los Blancos een “geheim pact” gesloten hebben met de 21-jarige Spanjaard. Namelijk dat de club niet voor Hazard zou gaan zolang Asensio induk blijft maken. Maar Real zou eieren voor zijn geld willen kiezen en nu toch alles op alles willen zetten om onze landgenoot los te weken bij de Blues.

Foto: Photo News

Derde Hazard naar (terug) Londen?

In Duitsland smullen ze dan weer van een potentieel Hazard-trio bij Chelsea. Volgens BILD, dat de vergelijking maakt met de broers-Borleé in de atletiek, zitten er regelmatig scouts van de Engelse topclub op de tribune tijdens wedstrijden van Borussia Mönchengladbach. Het doel: Thorgan Hazard bekijken. Hazard zit dit seizoen al aan zes doelpunten en zes assists, prestaties die ze ook in Engeland volgen. Chelsea verkocht de 24-jarige Hazard in 2015 voor 8 miljoen aan de Duitse club. Kylian, de jongste van de drie, speelt bij de beloften van de Blues.

In Italië doen dan weer de wildste geruchten over Paulo Dybala de ronde. Volgens Rai Sport overweegt Real Madrid, jawel, een straffe ruildeal voor de Argentijnse sterspeler van Juventus. De Spaanse topclub zou niemand minder dan Toni Kroos, samen met geld, richting Turijn willen sturen om Dybala te kunnen binnenhalen. Real weet namelijk dat Juve op zoek is naar een middenvelder van wereldklasse.

De Daily Mail meldt dat Everton zijn slag wil slaan in januari. Zo zou nieuwbakken coach Sam Allardyce zijn zinnen gezet hebben op Sevilla-middenvelder Steven N’Zonzi. Die faalde ooit in Engeland maar is in Spanje uitgegroeid tot een sterke defensieve rots op het middenveld. Ook Manchester City en Arsenal zouden de Fransman bekijken. Everton zou daarnaast ook interesse hebben in Daniel Opare, de ex-Standardspeler die nu actief is voor Augsburg.