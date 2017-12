Bayern München kan in beslissend Champions League-duel geen beroep doen op Robben

Bayern München moet het dinsdagavond zonder Arjen Robben stellen in het Champions Leagueduel tegen PSG. De Nederlandse winger is nog onvoldoende hersteld van een scheurtje in het linkerbovenbeen en ontbrak maandag bij de groepstraining.

Naast Robben moeten ook verdediger Juan Bernat (spierblessure) en de langdurig geblesseerden Manuel Neuer en Thiago passen voor de laatste wedstrijd van de Rekordmeister in groep B.

Om alsnog eerste te worden, moet Bayern in de Allianz Arena tegen Neymar en co met minstens vier doelpunten verschil winnen. In de heenmatch droogde PSG de Duitsers af met 3-0. Het was de laatste wedstrijd van Bayern onder Carlo Ancelotti. Die kreeg na de pandoering in het Parc des Princes op 27 september zijn ontslag en werd opgevolgd door oude bekende Jupp Heynckes.

In dezelfde groep staat Anderlecht dinsdagavond voor een loodzware opdracht tegen het Schotse Celtic. De Belgische landskampioen heeft een zege met drie goals verschil nodig in Glasgow om als derde in de poule te kunnen overwinteren in de Europa League.