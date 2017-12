Drie Belgen bij kanshebbers Ballon d’Or, maar kunnen zij Ronaldo of Messi van nieuwe triomf houden?

Op donderdag 7 december zal France Football bekendmaken welke voetballer de Ballon d’Or in de wacht sleept. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) en Lionel Messi (Barcelona), die sinds 2008 alle Gouden Ballen onder elkaar verdeelden, zijn andermaal de topfavorieten.

De Argentijn veroverde de prijs in zijn carrière al vijfmaal (2009, 2010, 2011, 2012 en 2015), en doet zo nipt beter dan de vier keer van zijn eeuwige rivaal (2008, 2013, 2014 en 2016). Vorig jaar kwam Ronaldo als winnaar uit de bus.

Ronaldo pakte met Real de Spaanse titel en loodste de Koninklijke met twee doelpunten naar Champions League-winst in de finale tegen Juventus. In die competitie werd hij bovendien topschutter. Messi kroonde zich dan weer tot topscorer van de Primera Division met 37 goals, tegenover ‘slechts’ 25 treffers van Ronaldo.

Als Ronaldo en Messi dan toch naast de prijs zouden grijpen, lijkt Neymar de meeste kans te maken als lachende derde. De Braziliaan versierde afgelopen zomer een recordtransfer naar Paris Saint-Germain, waar hij meteen imponeerde. De keuze zou ook kunnen vallen op Harry Kane (Tottenham), vorig seizoen topschutter in de Premier League en ook deze jaargang sterk op dreef. Of France Football opteert voor Gianluigi Buffon (Juventus). De 39-jarige iconische doelman is zo goed als zeker aan zijn laatste seizoen bezig en veroverde de Italiaanse titel.

Met Dries Mertens (Napoli), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) staan drie Belgen op de 30-koppige lijst van genomineerden. Mertens verbaasde vriend en vijand als diepe spits en groeide uit tot een van Italiës meest gevreesde sluipschutters. De Bruyne speelde onder coach Pep Guardiola dan weer de pannen van het dak en strooide haast wekelijks met doelpunten en/of assists. Eden Hazard was tot slot een jaar lang een gesel voor menig Premier League-verdediger en had een erg groot aandeel in de titel van Chelsea.

De dertig genomineerden:

Dries Mertens (BEL/Napoli), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Leonardo Bonucci (Ita/AC Milaan), Isco (Spa/Real Madrid), Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain), Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid), Radamel Falcao (Col/Monaco), Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), Toni Kroos (Dui/Real Madrid), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Harry Kane (Eng/Tottenham), David De Gea (Spa/Manchester United), Edin Dzeko (Bos/AS Roma), Philippe Coutinho (Bra/Liverpool), Luis Suarez (Uru/FC Barcelona), Jan Oblak (Sln/Atletico Madrid), Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Paulo Dybala (Arg/Juventus), N’Golo Kanté (Fra/Chelsea), Neymar (Bra/Paris Saint-Germain), Marcelo (Bra/Real Madrid), Luka Modric (Kro/Real Madrid), Lionel Messi (Arg/FC Barcelona), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Edinson Cavani (Uru/Paris Saint-Germain), Mats Hummels (Dui/Bayern München) en Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Borussia Dortmund).