Ongezien: scheidsrechter geeft toe dat hij bewust een rol speelde in het heetst van de Engelse titelstrijd

Het kleine Leicester City schreef in 2015 voetbalgeschiedenis door volledig onverwacht de Premier League te winnen. De Foxes hielden onder meer Tottenham af, nadat die als een pudding in elkaar zakten in het slot van de competitie. De Spurs speelden 2-2 gelijk tegen Chelsea, waardoor Leicester mathematisch zeker was van de titel. Nu geeft de scheidsrechter van die match toe dat hij die dag “met een duidelijk plan” floot. Ongezien: “Ik wilde dat Tottenham zichzelf vernietigde”, gaf Mark Clattenburg toe.

Mark Clattenburg, tegenwoordig aan de slag in Saoedi-Arabië, was aangesteld om de wedstrijd tussen Tottenham en Chelsea in goede banen te leiden op 2 mei 2016. Tottenham moest winnen om in de running voor de titel te blijven, want het had op dat moment acht punten achterstand op leider Leicester met nog drie speeldagen te gaan. Bij puntenverlies tegen Chelsea was Leicester kampioen.

De wedstrijd op Stamford Bridge verliep dan ook bijzonder bitsig. Tottenham speelde op het scherp van de snee, maar liefst negen (!) spelers kregen een gele kaart van scheidsrechter Mark Clattenburg. Zo ook Mousa Dembele, die Diego Costa in zijn oog porde. Bijna twee jaar na die wedstrijd vertelde Clattenburg bij het Amerikaanse NBC dat al die gele kaarten geen toeval waren.

Foto: BELGAIMAGE

“Puur theater”

“Ik begon aan de wedstrijd met een duidelijk plan. Ik wilde zeker zijn dat Tottenham zichzelf vernietigde, daarom gaf ik geen rode kaarten in die wedstrijd. Anders waren de krantenkoppen de dag erna sowieso dat ik Tottenham de titel had ontnomen. Ik kon zeker drie spelers rood gegeven hebben, maar nu was het puur theater dat Tottenham helemaal inzakte tegen Chelsea”, klonk het in een podcast bij NBC.

“Nu zorgde ik ervoor Tottenham geen excuus had. Mijn plan was: zorg ervoor dat ze zelf de titel verliezen. Ik vind niet dat ik de wedstrijd in een of andere plooi heb gelegd, neen. Ik heb de wedstrijd geholpen door mijn gekende stijl van fluiten aan te houden.”

Mark Clattenburg ging vorig seizoen op pensioen, maar floot heel wat belangrijke matchen. Hij was scheidsrechter tijdens de finale van het EK in 2016 en floot datzelfde jaar onder meer ook de Champions League finale.