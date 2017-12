Daarom past droomkandidaat Carlo Ancelotti voor job als Italiaans bondscoach

Carlo Ancelotti wordt niet de nieuwe bondscoach van zijn land. De ervaren rot werd door de Italiaanse voetbalbond aangezocht om de ontslagen Gian Piero Ventura op te volgen, maar daar past hij voor. Hij wil liever een club trainen.

“De federatie heeft contact opgenomen voor de taak van bondscoach maar ik heb geen zin om van beroep te veranderen”, vertelde hij zondagavond in het tv-programma Domenica Sportiva. “Het is een droom op de bank van la Nazionale te kunnen zitten, maar een trainer zijn is iets anders dan een bondscoach zijn. Ik wil nog een club coachen.”

Ancelotti was tot eind september aan de slag bij Bayern München. Hij heeft ook een (succesrijk) verleden bij onder meer Chelsea, Real Madrid, Juventus en AC Milan.

Italië zit zonder nationale selectieheer sinds het vertrek van Gian Piero Ventura. Die werd begin november ontslagen nadat Italië door Zweden uit het WK in Rusland werd gehouden. De 58-jarige Ancelotti was de eerste keuze van aftredend bondsvoorzitter Carlo Tavecchio.

“Het Italiaanse voetbal heeft serieuze problemen. Ik denk niet dat ik die alleen kan oplossen. Zoals wel vaker wijst men naar de trainer maar zo werkt het niet. Er is een structureel probleem. Waarom zijn wij bijvoorbeeld het enige Europese land waar de stadions niet op niveau zijn en slechts half gevuld”, vraagt Ancelotti zich af. “Dat is toch niet de fout van Ventura.”