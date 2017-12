Gelukkig Nieuwjaar: Spurs-Belgen moeten op oudejaarsdag niet aan de bak

De competitiewedstrijd tussen Tottenham Hotspur en West Ham United zal niet plaatsvinden op 31 december. Dat hebben de Spurs maandag op hun website gemeld. Het duel in de Premier League is verplaatst naar 4 januari.

Op oudejaarsdag mochten van de autoriteiten, gezien de grote drukte in Londen, slechts 43.000 fans de derby op Wembley bijwonen. Dat is minder dan de helft van de capaciteit van het stadion. De ordediensten kunnen op 31 december immers niet genoeg personeel op de been brengen om alle metrostations voldoende te bezetten.

Na overleg tussen beide clubs en de Premier League viel de beslissing om de wedstrijd te verplaatsen naar 4 januari. Dan kunnen meer supporters, zowel van Tottenham als West Ham, de ontmoeting bijwonen. De Spurs staan na vijftien speeldagen op de zesde plaats in de stand. Het team van Rode Duivels Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé telt 25 punten. West Ham is voorlopig voorlaatste met 10 punten.

Elders in Engeland wordt er op oudejaarsdag wel gespeeld. Crystal Palace ontvangt Manchester City en West Bromwich Albion kijkt Arsenal in de ogen.