KV Mechelen en El Messaoudi weigeren speeldag schorsing

Mechelen - KV Mechelen verzet zich tegen het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorige week deed aan Ahmed El Messaoudi. De verdedigende middenvelder zal zich dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie verantwoorden voor zijn rode kaart in de achtste finales van de Beker van België.

El Messaoudi trok in het bekerduel tegen KRC Genk de doorgebroken Thomas Buffel onderuit. Strafschop en rode kaart, oordeelde Christof Dierick na vijf minuten. Het Bondsparket vorderde één speeldag schorsing, waardoor de verplaatsing naar KV Oostende (09/12) op de wip staat. KV Mechelen vindt dat El Messaoudi voor de “lichte rode kaart” zijn sanctie al heeft uitgezeten. KRC Genk won na verlengingen, waardoor Malinwa 114 minuten niet op zijn middenvelder kon rekenen.

Het belooft opnieuw een drukke namiddag te worden in het bondsgebouw. Behalve El Messaoudi weigerde ook Ruslan Malinovskiy het voorstel tot minnelijke schikking van het Bondsparket. Voor een trapbeweging richting Hassane Bandé in hetzelfde bekerduel riskeert de Oekraïner drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel. Ook Standard-coach Ricardo Sa Pinto, die na een vaudeville in RSC Anderlecht naar de tribunes werd verwezen, en Lokeren-spits Lewis Enoh, voor een elleboogstoot in Sint-Truiden, verschijnen voor de Geschillencommissie.

Waasland-Beveren en Jonathan Buatu aanvaardden een schorsing van een speeldag. De middenvelder van de Waaslanders had in de bekermatch tegen Eupen (2-0) aan de noodrem getrokken en is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Standard (08/12).