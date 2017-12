Teodorczyk is een van de slechtste spitsen in de Champions League maar deze twee toppers doen nog slechter

Het is niet het seizoen van Lukasz Teodorczyk. De Poolse spits van Anderlecht deed dit seizoen nog maar drie keer de netten trillen en nog geen enkele keer in de Champions League. Dat laatste vertaalt zich ook in zijn statistieken, al doen twee topaanvallers het nog slechter dit seizoen.

We herinneren ons allemaal de berg kansen die Teodorczyk liet liggen in de thuiswedstrijd tegen Bayern München, die Anderlecht uiteindelijk met 1-2 verloor. Die missers dikten Teo’s zwakke cijfers alleen maar aan. Na vijf optredens in het kampioenenbal zit de Pool aan twaalf schoten richting het doel van de tegenstander, waarvan er dus geen eentje tegen de netten verdween. Daarmee doet de spits van Anderlecht even slecht als Benfica-goalgetter Jonas.

Er is echter ook “goed nieuws” voor Teodorczyk. Er zijn namelijk twee wereldsterren die voorlopig nog slechter doen in de Champions League. Zo waren de negentien doelpogingen van Barcelona-spits Luis Suarez allemaal onsuccesvol. Juventus-ster Paulo Dybala doet nog slechter, met nul doelpunten ondanks liefst 25 schoten op doel. Er is dus hoop voor Teo...

De “top” vijf:

1. Paulo Dybala (Juventus) - 0 op 25 schoten

2. Luis Suarez (Barcelona) - 0 op 19

3. Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) - 0 op 12

Jonas (Benfica)

4. Eduardo Salvio (Benfica) - 0 op 10

5. Nolito (Sevilla) - 0 op 9

Angel Correa (Atlético)

Raul Jimenez (Benfica)