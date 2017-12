Engelse bond zet bondscoach uit de wind: ook bij vroege WK-exit tegen Rode Duivels geen ontslag

Gareth Southgate moet niet vrezen voor zijn job als bondscoach van Engeland, ook niet als zijn team volgend jaar op het WK in Rusland de groepsfase niet overleeft. Dat heeft Martin Glenn, directeur van de Engelse voetbalbond (FA), maandag verklaard. Engeland zit in dezelfde poule als de Rode Duivels.

“Uiteraard wil niemand een slechte beurt maken in Rusland en we weten dat een langetermijnvisie moeilijk vol te houden is wanneer de resultaten op korte termijn tegenvallen”, vertelde Glenn in Britse media. “Maar wij hebben er vertrouwen in dat Gareth de juiste persoon is om ons de komende toernooien te coachen. Het WK in Rusland is belangrijk in de ontwikkeling van onze spelers. We willen de wereldbeker winnen, maar moeten ook realistisch zijn.”

Engeland treft in Rusland in de poulefase naast België nog Panama en Tunesië. Op het WK van 2014 in Brazilië haalden ‘The Three Lions’ de tweede ronde niet. Engeland sneuvelde toen in een sterke poule met Italië, Uruguay en Costa Rica.

Southgate volgde in november 2016 Sam Allardyce op aan het hoofd van de Engelse nationale ploeg. De 47-jarige Brit ondertekende toen een contract voor vier jaar.