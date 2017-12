Borussia Dortmund ontbindt contract van Zuid-Koreaan

De Zuid-Koreaan Joo-Ho Park (30) maakt geen deel meer uit van de selectie van Borussia Dortmund. Zijn contract is in onderling overleg ontbonden, zo maakte de Duitse topclub maandag bekend.

De linkerflankverdediger, die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan, droeg het geel-zwarte shirt sinds de zomer van 2015. Hij kwam toen over van Mainz. Onder trainer Peter Bosz verdween hij helemaal uit beeld, waarop beide partijen naar een oplossing op zoek gingen.

De Zuid-Koreaan, goed voor 30 caps, mag in januari gratis aan de slag bij een nieuwe club. Op die manier kan hij zich in de kijker spelen met het oog op het WK. Zuid-Korea is in Rusland onderverdeeld in een groep met titelverdediger Duitsland, Mexico en Zweden.