Koen Casteels was de stille kracht achter de opvallendste uitslag van het weekend in de Bundesliga

Tien reddingen voerde Koen Casteels uit op zondagavond. Dit seizoen moest geen enkele doelman zoveel tussenkomen in een Bundesliga-match, een nieuw record dus voor de doelman. Casteels hoopt deze zomer om als derde doelman van de Rode Duivels mee te mogen naar het WK. Die knoop heeft de bondscoach nog niet doorgehakt, maar met zo’n prestaties helpt hij natuurlijk zijn kandidatuur.

