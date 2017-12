En toen waren ze nog met vier: deze topclubs zijn nog ongeslagen en twee ervan spelen dit weekend een topper

Na de nederlagen van PSG, Napoli en Valencia zijn er nog slechts vier clubs ongeslagen in de vijf grootste Europese competities. De kalender schotelt twee van die teams komend weekend echter onvervalste topwedstrijden voor.

Paris Saint-Germain verloor in de Ligue 1 met 2-1 van Strasbourg, Napoli was met 0-1 net te klein voor Juventus en Valencia ging met 1-0 onderuit op het veld van Getafe. Meteen drie ploegen die hun ongeslagen status in rook zagen opgaan. Daardoor blijven in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk nog slechts vier teams over die nog geen enkele wedstrijd verloren: Manchester City, Barcelona, Atlético Madrid en Internazionale.

Man City raast al weken door de Premier League onder leiding van een ontketende Kevin De Bruyne. Het team van Pep Guardiola verloor nog maar twee punten en deed al 46 keer de netten trillen. Met een doelsaldo van +36 moet het enkel PSG naast zich dulden. City doet een gooi naar een “invincible” seizoen, zoals Arsenal in het seizoen 2003-2004, en telt al acht punten meer dan stadsgenoot United.



Maar laat het nu net Romelu Lukaku en co zijn die zondag een einde willen maken aan de dominantie van Man City. Bij een nederlaag lijkt Man United zijn titelambities in de koelkast te mogen steken en dus zullen de Red Devils extra gemotiveerd zijn. City had het de voorbije weken bovendien knap lastig. Het won tegen Huddersfield, Southampton en West Ham telkens slechts met één goal verschil en beslissende treffers in de laatste tien minuten.

Over naar Italië. Daar gaat na vijftien speeldagen niet Juventus, Napoli of AS Roma aan kop maar wel Internazionale. De Nerazzurri zijn ongetwijfeld het meest verrassende ongeslagen team aangezien slechts weinigen een topseizoen hadden verwacht van de blauw-zwarten. Coach Luciano Spalletti heeft van een bende vedetten een hecht team gemaakt, eentje met de beste verdediging in de Serie A. En met tien goals in de laatste drie wedstrijden lijkt Inter nog niet meteen klaar om af te remmen.

Inter laat geen spaander heel van Chievo Verona. Op het uur staat het 4-0 voor de club uit Milaan. #InterChievo pic.twitter.com/LBNlPtTysK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 december 2017

Daar krijgen de Milanezen ook geen kans toe want zaterdagavond wacht hen een uitwedstrijd bij kampioen Juventus, de historische rivaal van Inter. Het wordt ook een duel tussen de Argentijnse topschutters Gonzalo Higuain (9 goals) en Mauro Icardi (16 goals). Al wordt het ook uitkijken naar de assistkoningen van Inter: Antonio Candreva (7) en Ivan Perisic (6). Het record van wedstrijden zonder nederlaag in Italië staat op naam van Milan: 58 (tussen 1991 en 1993). Dat is dus nog ver weg...

In Frankrijk en Duitsland is er dus geen enkele club meer die ongeslagen is, in Spanje daarentegen zijn er nog twee: Barcelona en Atlético Madrid. De Blaugrana gaan aan kop in La Liga met 36 punten uit veertien wedstrijden, vijf meer dan Valencia en zes meer dan Los Colchoneros. Opvallend is dat Barça “pas” zesde staat qua aantal gescoorde doelpunten. Met 36 goals moet het PSG (48), Man City (46), Juventus (41), Olympique Lyon (40) en Monaco (37) laten voorgaan.

Barcelona kreeg echter nog maar zeven goals tegen, goed voor de gedeeld beste defensie in Europa… met Atlético. De twee andere clubs in de Europese ‘Big Five’ met nog geen tien tegendoelpunten zijn Manchester United en Montpellier (9). Barcelona heeft het de voorbije maand wel knap lastig gehad. Tegen Leganes werd makkelijk gewonnen, maar van Sevilla werd slechts nipt gezegevierd terwijl Valencia en Celta punten afsnoepten van de Blaugrana. Volgende halte voor Thomas Vermaelen en co: een uitmatch bij Villarreal. Kijken of Lionel Messi zijn veertiende van het seizoen kan maken.

Yannick Carrasco en Atlético Madrid spelen komende zondag op het veld van Real Betis. Los Colchoneros staan defensief dus weer enorm sterk, ook al scoorden ze in veertien wedstrijden nog maar 23 keer. In La Liga alleen al doen vijf clubs beter. Atlético weerstond echter de druk van zowel Barcelona (1-1) als Real Madrid (0-0), tegen wie de Madrilenen twee gelijke spelen pakte. Pas in februari spelen Carrasco en co nog eens een topper dus deze reeks kan wel eens een tijdje standhouden.