Voetbalbond hakt knoop over spelershotel en oefencomplex Rode Duivels snel door

Brussel - De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) neemt tot 15 december de tijd om het spelershotel en het oefencomplex van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal in Rusland van volgend jaar definitief vast te leggen. Dat bevestigde technisch directeur Chris Van Puyvelde maandag.

De KBVB koos uit acht verschillende locaties voor de Moscow Country Club als uitvalsbasis en nam in januari al een optie op het hotel. Van de Wereldvoetbalbond FIFA mochten federaties hun uitvalsbasis immers pas na de loting vastleggen. Bondscoach Roberto Martinez, teammanager Piet Erauw en Van Puyvelde maakten van het tripje naar de Russische hoofdstad gebruik om een laatste stand van zaken op te maken van de Moscow Country Club.

“Het hotel bevindt zich in een rustige omgeving. We hebben er bewust voor gekozen om de drukte van de grootsteden te vermijden zodat de spelers volledig tot rust kunnen komen. Daartegenover staat dat het een ouder hotel is, maar daar zal aan gewerkt worden.”

Van Puyvelde geeft toe dat er nog werk is, vooral aan het oefencomplex. “Maar de werfleider heeft ons gerustgesteld. Alles zal klaar zijn in mei. Eind december zullen de kleedkamers en het perscentrum al opgebouwd zijn. We volgen het minitieus op.” Mochten de Rode Duivels geen goede prestaties neerzetten op het WK mag dat niet aan de omkadering gelegen hebben, oordeelt de KBVB.

De Belgische delegatie bezocht ook andere locaties. “Zodat we een plan B hebben, mocht er toch iets foutlopen. We geven onszelf tot 15 december, dan zullen we het contract tekenen”, aldus Van Puyvelde.