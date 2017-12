Celtic-trainer: “We gaan er alles aan doen om Anderlecht nog eens te kloppen”

Anderlecht staat dinsdagavond op de laatste speeldag van Champions League-groep B voor een loodzware opdracht tegen het Schotse Celtic. De Belgische landskampioen heeft een zege met drie goals verschil nodig in Glasgow om als derde in de poule te kunnen overwinteren in de Europa League. “Maar wij gaan er alles aan doen om onze thuisfans de zege te bezorgen”, waarschuwde Celtic-coach Brendan Rodgers.

“Onze fans zijn zowel thuis als op verplaatsing altijd geweldig”, vertelde Rodgers op een persconferentie. “Daarom willen we deze groepsfase afsluiten met een overwinning. Zo kunnen we iets terugdoen voor onze supporters.”

Celtic won de heenmatch tegen Anderlecht, dat toen gecoacht werd door interim-trainer Nicolas Frutos, met 0-3. Een zege, gelijkspel of een nederlaag met minder dan drie doelpunten verschil levert de Schotse kampioen een Europa League-ticket op. “De match begint bij 0-0 en wij willen winnen”, aldus Rodgers. “We zullen er tactisch staan en klaar zijn om een resultaat neer te zetten. We weten dat we dit kunnen. In Brussel deden we het alvast erg goed. Anderlecht wisselde ondertussen van trainer en het voetbalt behoorlijk goed. Ik heb een aantal wedstrijden van het team bekeken en het speelt aanvallend en gaat op zoek naar een resultaat.”

In de andere match in de poule kijkt Bayern München in eigen huis Paris Saint-Germain in de ogen. PSG voert de groep aan met vijftien punten, voor Bayern (12 punten). Om alsnog eerste te worden, moet Bayern in de Allianz Arena tegen Neymar en co met minstens vier doelpunten verschil winnen. In de heenmatch droogde PSG de Duitsers af met 3-0.