Scheidsrechtersbaas verduidelijkt beslissingen videoref tijdens Eupen - Club Brugge

Brussel - Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft maandag in zijn wekelijkse praatje over de tussenkomsten van de videoref extra uitleg gegeven over de scheidsrechterlijke beslissingen van Lawrence Visser in de competitiewedstrijd tussen Eupen en Club Brugge (2-2).

In de eerste helft legde scheidsrechter Lawrence Visser na een fout van Nakamba op Leye het leer op de stip. Op aangeven van videoref Kris Bellon keerde Visser op zijn stappen terug en gaf hij een vrijschop op de rand van het strafschopgebied. “De eerste VAR-tussenkomst was correct”, bevestigt Verbist. “Nakamba stond bij deze fase wel in het strafschopgebied, maar het contact gebeurde er duidelijk buiten. In dit geval moet de scheidsrechter niet naar het scherm gaan kijken. Deze fase is niet voor interpretatie vatbaar, de fout is of binnen of buiten het strafschopgebied, waardoor de scheidsrechter het oordeel van de videoref kan volgen zonder naar de beelden te gaan kijken.”

In het slot van de wedstrijd kreeg Club Brugge wel een penalty. Het signaal daarvoor kwam vanuit het busje aan de Kehrweg, dit keer bekeek Visser de beelden wel. “De tweede VAR-tussenkomst in deze wedstrijd was ook terecht. Loties gaat met veel te hoog geheven been naar de bal en raakt Dennis op de borst en in de onderbuik. Scheidsrechter Visser laat eerst doorspelen maar na tussenkomst van de videoref en het zien van de beelden besluit hij om strafschop te geven. Een juiste beslissing”, verklaarde Verbist.